https://ria.ru/20240324/terakt-1935407131.html

Посольство Словакии в Москве приспустило флаг в день траура

Посольство Словакии в Москве приспустило флаг в день траура - РИА Новости, 24.03.2024

Посольство Словакии в Москве приспустило флаг в день траура

Посольство Словакии в РФ приспустило государственный флаг, а также флаг Евросоюза на здании дипмиссии в связи с объявленным трауром в память жертв теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T06:22

2024-03-24T06:22

2024-03-24T06:25

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посольство Словакии в РФ приспустило государственный флаг, а также флаг Евросоюза на здании дипмиссии в связи с объявленным трауром в память жертв теракта в "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщил словацкий посол Любомир Регак в соцсети X. "В связи с объявлением в России государственного траура в память жертв теракта в "Крокус сити холле"... флаги Словакии и ЕС на здании посольства Словакии в Москве приспущены", - написал он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/oae-1935393855.html

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в мире, россия, словакия, крокус, крокус сити холл, москва, московская область (подмосковье)