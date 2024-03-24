https://ria.ru/20240324/terakt-1935403290.html

В США заявили, что роль Киева в теракте в "Крокусе" все более вероятна

В США заявили, что роль Киева в теракте в "Крокусе" все более вероятна - РИА Новости, 24.03.2024

В США заявили, что роль Киева в теракте в "Крокусе" все более вероятна

Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил в соцсети Х, что роль Украины в теракте в "Крокус сити холле" выглядит все более вероятной. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T04:01

2024-03-24T04:01

2024-03-24T04:05

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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украина

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил в соцсети Х, что роль Украины в теракте в "Крокус сити холле" выглядит все более вероятной. "Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками", - написал Сакс. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

сша

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в мире, россия, украина, крокус сити холл, московская область (подмосковье), сша