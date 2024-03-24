Ким Чен Ын осудил теракт в "Крокусе"

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, в котором заявил о солидарности с российским народом, а также осудил любые виды терроризма, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики, а также от себя лично, выражаю Вам, а через Вас и вашему правительству и народу, а также семьям погибших и пострадавшим, мои глубокие соболезнования и слова поддержки", - цитирует послание ЦТАК. Ким Чен Ын также подчеркнул "постоянную" позицию КНДР касательно необходимости борьбы против всех форм терроризма и выразил уверенность в том, что Россия сможет скоро восстановить стабильность и безопасность в стране. "Никакие злодеяния, угрожающие жизни людей, не могут быть оправданы. Наш народ считает горе и страдания дружественного российского народа своей собственной болью и выражает твердую поддержку и солидарность с вашими усилиями по укреплению социально-политического единства и стабильности, а также защите безопасности страны и суверенных прав", - говорится в послании. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, в котором заявил о солидарности с российским народом, а также осудил любые виды терроризма, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики, а также от себя лично, выражаю Вам, а через Вас и вашему правительству и народу, а также семьям погибших и пострадавшим, мои глубокие соболезнования и слова поддержки", - цитирует послание ЦТАК.
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Ким Чен Ын также подчеркнул "постоянную" позицию КНДР касательно необходимости борьбы против всех форм терроризма и выразил уверенность в том, что Россия сможет скоро восстановить стабильность и безопасность в стране.
"Никакие злодеяния, угрожающие жизни людей, не могут быть оправданы. Наш народ считает горе и страдания дружественного российского народа своей собственной болью и выражает твердую поддержку и солидарность с вашими усилиями по укреплению социально-политического единства и стабильности, а также защите безопасности страны и суверенных прав", - говорится в послании.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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