Замгенсека ООН осудил теракт в "Крокусе"

ООН, 24 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Терроризм не имеет оправданий, а совершившие в "Крокус сити холл" теракт нелюди должны понести суровое наказание, заявил РИА Новости замгенсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.Он подчеркнул, что категорически осуждает данный теракт."Терроризм не имеет оправданий, а совершившие его нелюди должны понести суровое наказание. Я шокирован зверским убийством террористами невинных людей: детей, женщин, мужчин", - сказал Воронков.Замгенсека выразил соболезнования "родным и близким жертв этого ужасающего акта террора". "Хочу также отметить жесткую реакцию генерального секретаря ООН на эту варварскую атаку, который осудил ее самым категорическим образом и выразил глубочайшие соболезнования понесшим тяжелую утрату семьям, руководству и народу Российской Федерации", - добавил он.По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления международного взаимодействия в борьбе с терроризмом.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
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ООН, 24 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Терроризм не имеет оправданий, а совершившие в "Крокус сити холл" теракт нелюди должны понести суровое наказание, заявил РИА Новости замгенсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.
Он подчеркнул, что категорически осуждает данный теракт.
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"Терроризм не имеет оправданий, а совершившие его нелюди должны понести суровое наказание. Я шокирован зверским убийством террористами невинных людей: детей, женщин, мужчин", - сказал Воронков.
Замгенсека выразил соболезнования "родным и близким жертв этого ужасающего акта террора". "Хочу также отметить жесткую реакцию генерального секретаря ООН на эту варварскую атаку, который осудил ее самым категорическим образом и выразил глубочайшие соболезнования понесшим тяжелую утрату семьям, руководству и народу Российской Федерации", - добавил он.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления международного взаимодействия в борьбе с терроризмом.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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