https://ria.ru/20240324/terakt-1935392847.html

Теракт в "Крокусе" был продуман, заявил оператор концерта

Теракт в "Крокусе" был продуман, заявил оператор концерта - РИА Новости, 24.03.2024

Теракт в "Крокусе" был продуман, заявил оператор концерта

Террористы действовали продумано и хорошо представляли, в какой момент всё должно произойти, чтобы люди не смогли покинуть зал, считает снимавший концерт группы РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:42

2024-03-24T00:42

2024-03-24T00:42

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Террористы действовали продумано и хорошо представляли, в какой момент всё должно произойти, чтобы люди не смогли покинуть зал, считает снимавший концерт группы "Пикник" оператор Иван Поморин. "Это было абсолютно спланированное мероприятие. Очень продуманное, до мелочей… Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены", - заявил оператор в эфире СоловьевLIVE. Поморин отметил, что сам находился за кулисами и знает о происходящем в зале со слов своей съёмочной группы. "Я сидел за пультом за сценой, всё происходило за кулисами для меня. У меня стояли мои ребята операторы, я знал, где кто стоит, и первые сказали... что-то не так", - рассказал он. По его словам, съёмочная группа была в гарнитурах и это помогло им спастись: Поморин дал команду оставить технику и уходить из концертного зала. Последними выходили две девушки-операторы, которые находились на верхнем ярусе. Поморит подчеркнул, что им было сложнее всего выбраться, так как рядом с ними уже были автоматчики, а сами девушки попали в большую давку. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, московская область (подмосковье), крокус, крокус сити холл, происшествия