https://ria.ru/20240324/svyaschennik-1935544874.html
Выживший в теракте священник провел в США панихиду по погибшим в "Крокусе"
Выживший в теракте священник провел в США панихиду по погибшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Выживший в теракте священник провел в США панихиду по погибшим в "Крокусе"
Настоятель Николаевского патриаршего собора в Нью-Йорке протоиерей Игорь Выжанов, чудом уцелевший во время теракта в подземном переходе у станции метро... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:02
2024-03-24T23:02
2024-03-24T23:02
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Настоятель Николаевского патриаршего собора в Нью-Йорке протоиерей Игорь Выжанов, чудом уцелевший во время теракта в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве в 2000 году, провел панихиду об упокоении убиенных во время теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщается в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "В Николаевском патриаршем соборе в Нью-Йорке 23 марта после божественной литургии была совершена панихида об упокоении православных христиан, убиенных во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта в Москве", - говорится в сообщении. В ОВЦС сообщили, что в своей проповеди настоятель собора протоиерей Игорь Выжанов рассказал, что с особой болью воспринимает эту трагедию, потому что является москвичом и место его жительства в России находится недалеко от "Крокус Сити Холла". По словам священника, он сам чудом не погиб во время террористического акта в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве 8 августа 2000 года. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Выживший в теракте священник провел в США панихиду по погибшим в "Крокусе"
Выживший в теракте на "Пушкинской" священник помолился за погибших в "Крокусе"
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Настоятель Николаевского патриаршего собора в Нью-Йорке протоиерей Игорь Выжанов, чудом уцелевший во время теракта в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве в 2000 году, провел панихиду об упокоении убиенных во время теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщается в воскресенье на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
«
"В Николаевском патриаршем соборе в Нью-Йорке 23 марта после божественной литургии была совершена панихида об упокоении православных христиан, убиенных во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта в Москве", - говорится в сообщении.
Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы
В ОВЦС сообщили, что в своей проповеди настоятель собора протоиерей Игорь Выжанов рассказал, что с особой болью воспринимает эту трагедию, потому что является москвичом и место его жительства в России находится недалеко от "Крокус Сити Холла". По словам священника, он сам чудом не погиб во время террористического акта в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве 8 августа 2000 года.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов, наградили
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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