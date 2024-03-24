Жители Карелии зажгли в окнах своих домов свечи в память о жертвах теракта
Жители Карелии зажгли в окнах домов свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Жители Карелии зажгли в окнах своих домов свечи в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
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"Друзья, читаю ваши комментарии и вижу, какой болью отозвалась в ваших сердцах гибель невинных людей от рук террористов. Вся Карелия скорбит! Тысячи жителей во всех районах республики в эти дни приносят цветы и детские игрушки к памятным местам. Зажигают свечи. Молятся в храмах. А в 21 час свечи зажгли в окнах своих домов", - написал он в своем Telegram-канале.
Парфенчиков также отметил, что многие жители Карелии присоединились и к акции памяти "Журавли".
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"Все это – в знак нашего единения с теми, кто потерял в страшном теракте своих близких. Человек бессмертен, пока жива память о нем", - отметил глава Карелии.
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли ", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли ", имя которого носит концертный зал.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.