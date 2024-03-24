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Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:51 24.03.2024 (обновлено: 23:52 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sud-1935550576.html
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:51
2024-03-24T23:52
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Срок ареста установлен до 22 мая. Заседание прошло в закрытом режиме для безопасности участников процесса. На заседании обвиняемый, который общался с судьей через переводчика, рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html
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происшествия, москва, россия, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Суд арестовал второго фигуранта по делу о теракте в "Крокусе" до 22 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл"
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Срок ареста установлен до 22 мая.
Заседание прошло в закрытом режиме для безопасности участников процесса.
На заседании обвиняемый, который общался с судьей через переводчика, рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит.
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