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Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:51
2024-03-24T23:51
2024-03-24T23:52
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Срок ареста установлен до 22 мая. Заседание прошло в закрытом режиме для безопасности участников процесса. На заседании обвиняемый, который общался с судьей через переводчика, рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл
Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Суд арестовал второго фигуранта по делу о теракте в "Крокусе" до 22 мая