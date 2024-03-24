https://ria.ru/20240324/sud-1935550576.html

Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Суд арестовал второго обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:51

2024-03-24T23:51

2024-03-24T23:52

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализоду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Срок ареста установлен до 22 мая. Заседание прошло в закрытом режиме для безопасности участников процесса. На заседании обвиняемый, который общался с судьей через переводчика, рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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