https://ria.ru/20240324/sud-1935543827.html
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме
Басманный суд Москвы постановил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:56
2024-03-24T22:56
2024-03-24T23:13
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
москва
елена ленская
крокус сити холл
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы постановил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Об этом попросил следователь по делу, заявивший, что это "необходимо для сохранения тайны следствия, и также это в интересах безопасности участников процесса"."Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.В Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Москва, Елена Ленская, Крокус Сити Холл, Россия
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме
Вопрос об аресте фигуранта дела о теракте Мирзоева рассмотрят в закрытом режиме