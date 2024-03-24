https://ria.ru/20240324/sud-1935543827.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

Басманный суд Москвы постановил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:56

2024-03-24T22:56

2024-03-24T23:13

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

москва

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крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы постановил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Об этом попросил следователь по делу, заявивший, что это "необходимо для сохранения тайны следствия, и также это в интересах безопасности участников процесса"."Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.В Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крокус, москва, елена ленская, крокус сити холл, россия