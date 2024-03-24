https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю - РИА Новости, 24.03.2024
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю
Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:21
2024-03-24T10:21
2024-03-24T11:37
специальная военная операция на украине
николаевская область
севастополь
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", — заявил собеседник агентства.Он рассказал, что определить цели для российского удара помогли сообщения его агентуры из Одессы:"Одесса, над нами летают сверхзвуковые! Очень резво, так никогда не было";"Добрый вечер! Из Одессы. Серега, за этот месяц я третий раз наблюдаю (украинский. — Прим. ред.) военный самолет над Одессой. Летает очень низко на очень большой скорости. Сейчас в 22:20 сделал круг и ушел на северо-запад".Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами."Почти в полночь пришло продолжение из Николаевской области из Вознесенского района, где находится военный аэродром Мартыновка: "С одесского направления к нам залетело как минимум три самолета, сложно утверждать, но по звуку вроде бы два из них приземлилось на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска". "Два прилета на Мартыновку, только что и десять минут назад. Раскатисто, похоже с детонацией". "Доброй ночи, Сергей. Сильные прилеты в сторону Мартыновского аэродрома, пять минут назад. Два громких взрыва, три поменьше", — поделился сообщениями подполья Лебедев.С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолеты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы. "Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", — отметил подпольщик.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, ПВО сбили больше десяти ракет.Из-за ударов ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935395557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, севастополь, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Севастополь, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю
Подполье сообщило о поражении двух Су-24 ВСУ, которые ночью били по Севастополю
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", — заявил собеседник агентства.
СВО на Украине стала войной с Западом
Он рассказал, что определить цели для российского удара помогли сообщения его агентуры из Одессы
:
"Одесса, над нами летают сверхзвуковые! Очень резво, так никогда не было";
"Добрый вечер! Из Одессы. Серега, за этот месяц я третий раз наблюдаю (украинский. — Прим. ред.) военный самолет над Одессой. Летает очень низко на очень большой скорости. Сейчас в 22:20 сделал круг и ушел на северо-запад".
Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.
При атаке на Севастополь погиб человек
"Почти в полночь пришло продолжение из Николаевской области из Вознесенского района, где находится военный аэродром Мартыновка: "С одесского направления к нам залетело как минимум три самолета, сложно утверждать, но по звуку вроде бы два из них приземлилось на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска". "Два прилета на Мартыновку, только что и десять минут назад. Раскатисто, похоже с детонацией". "Доброй ночи, Сергей. Сильные прилеты в сторону Мартыновского аэродрома, пять минут назад. Два громких взрыва, три поменьше", — поделился сообщениями подполья Лебедев.
С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолеты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы.
«
"Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", — отметил подпольщик.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, ПВО сбили больше десяти ракет.
Из-за ударов ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине