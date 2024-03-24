https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю

Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю - РИА Новости, 24.03.2024

Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю

Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:21

2024-03-24T10:21

2024-03-24T11:37

специальная военная операция на украине

николаевская область

севастополь

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев."Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", — заявил собеседник агентства.Он рассказал, что определить цели для российского удара помогли сообщения его агентуры из Одессы:"Одесса, над нами летают сверхзвуковые! Очень резво, так никогда не было";"Добрый вечер! Из Одессы. Серега, за этот месяц я третий раз наблюдаю (украинский. — Прим. ред.) военный самолет над Одессой. Летает очень низко на очень большой скорости. Сейчас в 22:20 сделал круг и ушел на северо-запад".Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами."Почти в полночь пришло продолжение из Николаевской области из Вознесенского района, где находится военный аэродром Мартыновка: "С одесского направления к нам залетело как минимум три самолета, сложно утверждать, но по звуку вроде бы два из них приземлилось на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска". "Два прилета на Мартыновку, только что и десять минут назад. Раскатисто, похоже с детонацией". "Доброй ночи, Сергей. Сильные прилеты в сторону Мартыновского аэродрома, пять минут назад. Два громких взрыва, три поменьше", — поделился сообщениями подполья Лебедев.С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолеты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы. "Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", — отметил подпольщик.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, ПВО сбили больше десяти ракет.Из-за ударов ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935395557.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николаевская область, севастополь, украина, вооруженные силы рф