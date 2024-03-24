https://ria.ru/20240324/strakhovka-1935516072.html

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе" - РИА Новости, 24.03.2024

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"

Имущество собственника "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе", сообщили в компании. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:18

2024-03-24T19:18

2024-03-24T20:51

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

ингосстрах

маргарита симоньян

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Имущество собственника "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе", сообщили в компании. "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования", — подчеркнули там.В компании подчеркнули, что накануне для клиентов, которые пострадали сами или их имущество получило повреждения при теракте, начало действовать упрощенное урегулирование убытков. В "Ингосстрахе" также отметили, что удаленно решить вопросы компенсации можно в мобильном приложении IngoMobile. Кроме того, заявление можно подать в офисах компании.Помимо этого, "Ингосстрах" организовал дополнительные консультации кризисных психологов по телефонам +7 (495) 956-55-55 и +7 800 100-77-55. Для пострадавших создали отдельную линию, добавочный номер — 6.Компания также выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте.Владельцы комплекса ранее в воскресенье заявили о планах его восстановить, приводились различные оценки стоимости ущерба — от 10 до 12 миллиардов рублей. В комментарии "Ингосстраха" не указана сумма, на которую было застраховано имущество. Как прокомментировали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, "в договоре страхования могут быть установлены разные лимиты по рискам, в связи с этим страховая сумма может отличаться от суммы причиненного ущерба в меньшую сторону". Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. Уточнялось, что четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935502215.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935517118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), ингосстрах, маргарита симоньян