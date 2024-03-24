Рейтинг@Mail.ru
Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:18 24.03.2024 (обновлено: 20:51 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/strakhovka-1935516072.html
Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"
Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе" - РИА Новости, 24.03.2024
Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"
Имущество собственника "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе", сообщили в компании. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:18
2024-03-24T20:51
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
владимир путин
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
ингосстрах
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dbadb087e2211d48e5a2ee2179d172ab.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Имущество собственника "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе", сообщили в компании. "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования", — подчеркнули там.В компании подчеркнули, что накануне для клиентов, которые пострадали сами или их имущество получило повреждения при теракте, начало действовать упрощенное урегулирование убытков. В "Ингосстрахе" также отметили, что удаленно решить вопросы компенсации можно в мобильном приложении IngoMobile. Кроме того, заявление можно подать в офисах компании.Помимо этого, "Ингосстрах" организовал дополнительные консультации кризисных психологов по телефонам +7 (495) 956-55-55 и +7 800 100-77-55. Для пострадавших создали отдельную линию, добавочный номер — 6.Компания также выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте.Владельцы комплекса ранее в воскресенье заявили о планах его восстановить, приводились различные оценки стоимости ущерба — от 10 до 12 миллиардов рублей. В комментарии "Ингосстраха" не указана сумма, на которую было застраховано имущество. Как прокомментировали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, "в договоре страхования могут быть установлены разные лимиты по рискам, в связи с этим страховая сумма может отличаться от суммы причиненного ущерба в меньшую сторону". Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. Уточнялось, что четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/krokus-1935502215.html
https://ria.ru/20240324/krokus-1935517118.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4ba3848c4587aecd7c6cff2118461b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), ингосстрах, маргарита симоньян
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Ингосстрах, Маргарита Симоньян
Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"

Страховщиком имущества сгоревшего "Крокус Сити Холла" был "Ингосстрах"

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиМесто теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Имущество собственника "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе", сообщили в компании.
«
"Ингосстрах" выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования", — подчеркнули там.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Агаларов рассказал о восстановлении "Крокус Сити Холл"
Вчера, 17:38
В компании подчеркнули, что накануне для клиентов, которые пострадали сами или их имущество получило повреждения при теракте, начало действовать упрощенное урегулирование убытков. В "Ингосстрахе" также отметили, что удаленно решить вопросы компенсации можно в мобильном приложении IngoMobile. Кроме того, заявление можно подать в офисах компании.
Помимо этого, "Ингосстрах" организовал дополнительные консультации кризисных психологов по телефонам +7 (495) 956-55-55 и +7 800 100-77-55. Для пострадавших создали отдельную линию, добавочный номер — 6.
Компания также выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте.
Владельцы комплекса ранее в воскресенье заявили о планах его восстановить, приводились различные оценки стоимости ущерба — от 10 до 12 миллиардов рублей. В комментарии "Ингосстраха" не указана сумма, на которую было застраховано имущество. Как прокомментировали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, "в договоре страхования могут быть установлены разные лимиты по рискам, в связи с этим страховая сумма может отличаться от суммы причиненного ущерба в меньшую сторону".
Мужчина, находившийся на концерте в Крокус сити холле, рассказал о нападении террористов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Посетитель концерта рассказал подробности нападения на "Крокус"
Вчера, 19:30

Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. Уточнялось, что четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияВладимир ПутинКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)ИнгосстрахМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала