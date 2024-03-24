https://ria.ru/20240324/ssha-1935409590.html
Рогов рассказал о причине предупреждений США о терактах в России
Рогов рассказал о причине предупреждений США о терактах в России - РИА Новости, 24.03.2024
Рогов рассказал о причине предупреждений США о терактах в России
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о терактах в России РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:35
2024-03-24T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом и бесполезным информационным шумом, который не имел никакой конкретики. Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией. "Предупреждение американского посольства о возможных терактах в Москве, в том числе на концертах, по факту являлось бесполезным и ничтожным информационным шумом, своего рода хитрым планом, чтобы показать свою значимость, осведомленность и превосходство", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, предупреждение по факту не содержало никакой конкретики и больше носило цель посеять панику внутри российского общества. "Если в США знали о готовящемся теракте, то почему не передали точные данные замысла нападения и возможных исполнителей? На эти вопросы ещё предстоит ответить", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html
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москва, россия, владимир рогов, анатолий антонов, в мире, сша
Москва, Россия, Владимир Рогов, Анатолий Антонов, В мире, США
Рогов рассказал о причине предупреждений США о терактах в России
Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом и бесполезным информационным шумом, который не имел никакой конкретики.
Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов
сообщил РИА Новости, что посольство России
в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве
, обнародованных ранее американской дипмиссией.
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"Предупреждение американского посольства о возможных терактах в Москве, в том числе на концертах, по факту являлось бесполезным и ничтожным информационным шумом, своего рода хитрым планом, чтобы показать свою значимость, осведомленность и превосходство", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, предупреждение по факту не содержало никакой конкретики и больше носило цель посеять панику внутри российского общества.
"Если в США
знали о готовящемся теракте, то почему не передали точные данные замысла нападения и возможных исполнителей? На эти вопросы ещё предстоит ответить", - подчеркнул Рогов.
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