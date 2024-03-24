https://ria.ru/20240324/ssha-1935399994.html

Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах

Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах - РИА Новости, 24.03.2024

Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:15

2024-03-24T02:15

2024-03-24T02:15

выборы президента россии — 2024

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анатолий антонов

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии, ответа не ждет. По его словам, в день голосования возле дипмиссии были провокации. "Мы были недовольным тем, как работают спецслужбы. Более того, они приехали на 1,5 часа позже того, когда мы просили... Был блокирован вход в посольство. Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте. И эту ноту мы направили", - сказал Антонов. Он отметил, что сотрудники посольства также получали сообщения о том, что "ЦРУ предлагает установить контакт". "Нет, не ожидаю. Это стало нормой", - ответил посол на вопрос о том, ждет ли ответа на направленную ноту.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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в мире, россия, анатолий антонов, центральное разведывательное управление (цру), сша