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Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах
Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах - РИА Новости, 24.03.2024
Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах
Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T02:15
2024-03-24T02:15
2024-03-24T02:15
выборы президента россии — 2024
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии, ответа не ждет. По его словам, в день голосования возле дипмиссии были провокации. "Мы были недовольным тем, как работают спецслужбы. Более того, они приехали на 1,5 часа позже того, когда мы просили... Был блокирован вход в посольство. Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте. И эту ноту мы направили", - сказал Антонов. Он отметил, что сотрудники посольства также получали сообщения о том, что "ЦРУ предлагает установить контакт". "Нет, не ожидаю. Это стало нормой", - ответил посол на вопрос о том, ждет ли ответа на направленную ноту.
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в мире, россия, анатолий антонов, центральное разведывательное управление (цру), сша
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Анатолий Антонов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Антонов обвинил власти США в недостаточных мерах безопасности на выборах
Антонов направил ноту в связи с недостаточными мерами безопасности на выборах
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии, ответа не ждет.
По его словам, в день голосования возле дипмиссии были провокации.
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"Мы были недовольным тем, как работают спецслужбы. Более того, они приехали на 1,5 часа позже того, когда мы просили... Был блокирован вход в посольство. Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте. И эту ноту мы направили", - сказал Антонов.
Он отметил, что сотрудники посольства также получали сообщения о том, что "ЦРУ
предлагает установить контакт".
"Нет, не ожидаю. Это стало нормой", - ответил посол на вопрос о том, ждет ли ответа на направленную ноту.
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