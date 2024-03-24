https://ria.ru/20240324/ssha-1935399337.html

В Белом доме снова заявили о непричастности Киева к теракту

В Белом доме снова заявили о непричастности Киева к теракту - РИА Новости, 24.03.2024

В Белом доме снова заявили о непричастности Киева к теракту

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:05

2024-03-24T02:05

2024-03-24T02:06

теракт в "крокус сити холле"

россия

киев

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в мире

крокус

крокус сити холл

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. "ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины", – говорится в заявлении Уотстон, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию". Эдриенн Уотсон ранее заявляла, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Позднее источник в российской спецслужбе подтвердил, что информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокусе". Захарова задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности". Захарова также назвала саморазоблачительным заявление Владимира Зеленского, который обвинил Россию в связи с терактом. По ее словам, "единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, – это Зеленский", потому что "на воре и шапка горит". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935398921.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

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