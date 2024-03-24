https://ria.ru/20240324/ssha-1935398921.html

США не уведомляли посольство России о терактах, заявил Антонов

США не уведомляли посольство России о терактах, заявил Антонов - РИА Новости, 24.03.2024

США не уведомляли посольство России о терактах, заявил Антонов

Посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:02

2024-03-24T02:02

2024-03-24T10:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

анатолий антонов

крокус

крокус сити холл

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией, сообщил РИА Новости посол в США Анатолий Антонов. "Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали. <...> Мы обратили на это внимание, но <...> у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с госдепом по данному вопросу не было", — сказал он. Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Боевики имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий антонов, крокус, крокус сити холл, сша, в мире