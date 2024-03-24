https://ria.ru/20240324/ssha-1935396957.html

Власти США не контактировали с посольством после теракта в "Крокусе"

Власти США не контактировали с посольством после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Власти США не контактировали с посольством после теракта в "Крокусе"

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что представители американской администрации не контактировали с посольством после теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:36

2024-03-24T01:36

2024-03-24T01:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

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крокус сити холл

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что представители американской администрации не контактировали с посольством после теракта в подмосковном "Крокус сити холл". "Никаких контактов не было", - сказал Антонов. Дипломат в свете трагедии в "Крокусе" отметил, что "самое большое зло - это терроризм". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщали, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935392847.html

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