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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине - РИА Новости, 24.03.2024

Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине

Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T05:02

2024-03-24T05:02

2024-03-24T05:02

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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. У расчетов минометов - буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после получения цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область