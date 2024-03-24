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Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине - РИА Новости, 24.03.2024
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине
Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:02
2024-03-24T05:02
2024-03-24T05:02
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. У расчетов минометов - буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после получения цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине
Минометы группировки "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине