https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935397246.html

В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО

В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО - РИА Новости, 24.03.2024

В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО

Всех, кто выкладывал видео работы ПВО во время ракетной атаки на Севастополь, вычисляют правоохранительные органы, это уголовно наказуемо, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:39

2024-03-24T01:39

2024-03-24T01:39

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Всех, кто выкладывал видео работы ПВО во время ракетной атаки на Севастополь, вычисляют правоохранительные органы, это уголовно наказуемо, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. Губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо", - написал Развожаев. По его словам, съемка поврежденных объектов и выкладывания их в городских пабликах играет на руку врагу.

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия