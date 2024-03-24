https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935397246.html
В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО
В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО - РИА Новости, 24.03.2024
В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО
Всех, кто выкладывал видео работы ПВО во время ракетной атаки на Севастополь, вычисляют правоохранительные органы, это уголовно наказуемо, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:39
2024-03-24T01:39
2024-03-24T01:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Всех, кто выкладывал видео работы ПВО во время ракетной атаки на Севастополь, вычисляют правоохранительные органы, это уголовно наказуемо, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. Губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо", - написал Развожаев. По его словам, съемка поврежденных объектов и выкладывания их в городских пабликах играет на руку врагу.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия
В Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО
Развожаев: в Севастополе устанавливают выложивших видео работы ПВО