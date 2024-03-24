https://ria.ru/20240324/spasateli-1935508909.html

Спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций "Крокуса"

Спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024

Спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций "Крокуса"

Спасатели МЧС разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций на месте теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:26

2024-03-24T18:26

2024-03-24T22:39

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций на месте теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе ведомства."Более 400 кубических метров обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС России. Для разбора завалов применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты," - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовали более 300 человек и 154 единиц техники.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935479395.html

https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935495007.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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Кадры МЧС с места разбора завалов после теракта в "Крокусе" Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС на месте теракта в "Крокусе", сообщило министерство и показало кадры с места 2024-03-24T18:26 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)