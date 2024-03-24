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Современный лидер. Запад так и не понял Путина, заявили во Франции - РИА Новости, 24.03.2024
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01:35 24.03.2024 (обновлено: 06:01 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sovremennyy-1935396148.html
Современный лидер. Запад так и не понял Путина, заявили во Франции
Современный лидер. Запад так и не понял Путина, заявили во Франции - РИА Новости, 24.03.2024
Современный лидер. Запад так и не понял Путина, заявили во Франции
Внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом России Владимиром Путиным, гораздо эффективнее отвечает современным вызовам, чем решения стран Запада,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:35
2024-03-24T06:01
россия
москва
франция
владимир путин
экономика
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом России Владимиром Путиным, гораздо эффективнее отвечает современным вызовам, чем решения стран Запада, пишет Valeurs Actuelles."В глазах определенных стран политика Владимира Путина на самом деле выглядит гораздо более актуальной, чем западная. Сочетание экономического роста и возрождения традиционных ценностей в России воплощает в себе современность, которая соответствует устремлениям КНР, Турции, Ирана и ряда других государств", — заявили авторы статьи.По мнению аналитиков, успех политики российского президента состоит в способности своевременно реагировать на меняющиеся геополитические тенденции. При этом Путин ставит во главу угла национальные интересы страны, что, по их словам, служит ориентиром для развивающихся стран."Мы пытались наказать Москву экономически, в то время как она перестроилась, расширила свою деятельность &lt;...&gt;. Еще мы добивались дипломатической изоляции России, тогда как политика Владимира Путина в любом случае более привлекательна для развивающихся стран", — заключили обозреватели.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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россия, москва, франция, владимир путин, экономика, в мире
Россия, Москва, Франция, Владимир Путин, Экономика, В мире
Современный лидер. Запад так и не понял Путина, заявили во Франции

VA: политика Путина актуальнее стран Запада в глазах развивающихся стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом России Владимиром Путиным, гораздо эффективнее отвечает современным вызовам, чем решения стран Запада, пишет Valeurs Actuelles.
"В глазах определенных стран политика Владимира Путина на самом деле выглядит гораздо более актуальной, чем западная. Сочетание экономического роста и возрождения традиционных ценностей в России воплощает в себе современность, которая соответствует устремлениям КНР, Турции, Ирана и ряда других государств", — заявили авторы статьи.
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По мнению аналитиков, успех политики российского президента состоит в способности своевременно реагировать на меняющиеся геополитические тенденции. При этом Путин ставит во главу угла национальные интересы страны, что, по их словам, служит ориентиром для развивающихся стран.
"Мы пытались наказать Москву экономически, в то время как она перестроилась, расширила свою деятельность <...>. Еще мы добивались дипломатической изоляции России, тогда как политика Владимира Путина в любом случае более привлекательна для развивающихся стран", — заключили обозреватели.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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