https://ria.ru/20240324/sochi-1935439492.html

Здравницы Сочи готовы принять пострадавших в теракте в Подмосковье

Здравницы Сочи готовы принять пострадавших в теракте в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2024

Здравницы Сочи готовы принять пострадавших в теракте в Подмосковье

Сочинские здравницы готовы принять пострадавших в теракте в подмосковном "Крокусе", а также их семьи, медицина курорта поможет реабилитировать здоровье и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:59

2024-03-24T10:59

2024-03-24T10:59

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

украина

алексей копайгородский

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Сочинские здравницы готовы принять пострадавших в теракте в подмосковном "Крокусе", а также их семьи, медицина курорта поможет реабилитировать здоровье и восстановить силы после пережитого, заявил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. "В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого", - написал Копайгородский. Сегодня в Сочи, как и по всей России, отмечает Копайгородский, на зданиях и улицах приспущены государственные флаги. "По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева отменены все развлекательные и массовые мероприятия", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935427140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), украина, алексей копайгородский, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество