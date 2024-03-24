https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник - РИА Новости, 24.03.2024
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник
Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:02
2024-03-24T16:02
2024-03-24T16:02
в мире
сирия
сша
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a53e692c571046cf7b565baaed18a9.jpg
ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. "Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Хараб Аль-Джейр, в результате произошли несколько взрывов и возник пожар", - сказал источник. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в воздух. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240309/terroristy-1932078554.html
https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html
сирия
сша
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd5af7cccaddc3923e65c15b83ac19d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, ирак
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник
На северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская база
ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.
"Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Хараб Аль-Джейр, в результате произошли несколько взрывов и возник пожар", - сказал источник.
Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии
Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в воздух.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США
, возглавляющих международную коалицию в Ираке
, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор
, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск
неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА