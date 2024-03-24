https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html

В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник

В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник - РИА Новости, 24.03.2024

В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник

Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:02

2024-03-24T16:02

2024-03-24T16:02

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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. "Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Хараб Аль-Джейр, в результате произошли несколько взрывов и возник пожар", - сказал источник. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в воздух. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240309/terroristy-1932078554.html

https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, ирак