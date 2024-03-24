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В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник - РИА Новости, 24.03.2024
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16:02 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник - РИА Новости, 24.03.2024
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник
Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:02
2024-03-24T16:02
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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. "Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Хараб Аль-Джейр, в результате произошли несколько взрывов и возник пожар", - сказал источник. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в воздух. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240309/terroristy-1932078554.html
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в мире, сирия, сша, ирак
В мире, Сирия, США, Ирак
В Сирии обстреляли американскую базу, сообщает источник

На северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу американская база

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Американская база в районе Хараб Аль-Джейр в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.
"Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Хараб Аль-Джейр, в результате произошли несколько взрывов и возник пожар", - сказал источник.
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Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии
9 марта, 22:23
Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в воздух.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА
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