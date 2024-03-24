https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html

Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта

Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта - РИА Новости, 24.03.2024

Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:10

2024-03-24T23:10

2024-03-24T23:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" высказала версию о том, что теракт в РФ планировали на 8 марта, перед выборами президента. Ранее в эфире она сказала, что высказывает версию о произошедшем теракте в "Крокус сити холле", уточнив, что это не известный ей инсайд, а "просто сопоставление фактов и логически вытекающие выводы из этих фактов". "Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Решали они два вопроса. Во-первых, испортить всей стране, естественно, праздник на много-много лет вперед. Потому что всегда теперь 8 марта стало бы ассоциироваться с памятью об этом чудовищном теракте. Как уже 20 лет прошло - сумасшедший по чудовищности своей теракт в Беслане... (оставил) зловещую тень на светлый праздник 1 сентября. Плюс через неделю были бы выборы. И с каким настроением наши люди шли бы на выборы? Это не удалось", - сказала Симоньян. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)