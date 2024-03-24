https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935491504.html
В Шереметьево не обнаружили запрещенных к провозу веществ
В Шереметьево не обнаружили запрещенных к провозу веществ - РИА Новости, 24.03.2024
В Шереметьево не обнаружили запрещенных к провозу веществ
В ручной клади пассажирки рейса Москва - Ереван из "Шереметьево" не обнаружили запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:33
2024-03-24T16:33
2024-03-24T16:55
шереметьево (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В ручной клади пассажирки рейса Москва - Ереван из "Шереметьево" не обнаружили запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова."По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено. Воздушное судно рейса SU1862 вылетело в 16.12 мск в пункт назначения", - сказала Захаренкова.Она уточнила, что при подготовке к вылету рейса "пассажир Волошина Я.В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство"."Аэропорт "Шереметьево" подчеркивает, что осознанные действия пассажирки Волошиной Я.В. дискредитируют работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта "Шереметьево". Это непозволительная намеренная акция со стороны Волошиной Я.В. в день общенационального траура. Со своей стороны аэропорт "Шереметьево" предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", - заключила представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Москва, Происшествия
В Шереметьево не обнаружили запрещенных к провозу веществ
В Шереметьево не нашли запрещенных к провозу веществ после заявления о бомбе
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В ручной клади пассажирки рейса Москва - Ереван из "Шереметьево" не обнаружили запрещенных веществ, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова.
"По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено. Воздушное судно рейса SU1862 вылетело в 16.12 мск в пункт назначения", - сказала Захаренкова.
Она уточнила, что при подготовке к вылету рейса "пассажир Волошина Я.В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство".
"Аэропорт "Шереметьево" подчеркивает, что осознанные действия пассажирки Волошиной Я.В. дискредитируют работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта "Шереметьево". Это непозволительная намеренная акция со стороны Волошиной Я.В. в день общенационального траура. Со своей стороны аэропорт "Шереметьево" предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", - заключила представитель авиагавани.
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан