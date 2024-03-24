https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба

Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба - РИА Новости, 24.03.2024

Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба

В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:18

2024-03-24T15:18

2024-03-24T16:57

шереметьево (аэропорт)

москва

ереван

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Вызвали полицию, проходят мероприятия", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.Как уточнил Telegram-канал "112" со ссылкой на источник, женщина заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке бомба, сразу же после того, как поднялась в салон самолета.Как сообщили позже РИА Новости в аэропорту, после тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в Шереметьево не обнаружили запрещенного к провозу вещества.Рейс SU1862 вылетел в Ереван в 16:12 мск.

https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935442843.html

москва

ереван

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шереметьево (аэропорт), москва, ереван