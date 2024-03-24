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Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба - РИА Новости, 24.03.2024
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15:18 24.03.2024 (обновлено: 16:57 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html
Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба
Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба - РИА Новости, 24.03.2024
Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба
В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:18
2024-03-24T16:57
шереметьево (аэропорт)
москва
ереван
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Вызвали полицию, проходят мероприятия", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.Как уточнил Telegram-канал "112" со ссылкой на источник, женщина заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке бомба, сразу же после того, как поднялась в салон самолета.Как сообщили позже РИА Новости в аэропорту, после тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в Шереметьево не обнаружили запрещенного к провозу вещества.Рейс SU1862 вылетел в Ереван в 16:12 мск.
https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html
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шереметьево (аэропорт), москва, ереван
Шереметьево (аэропорт), Москва, Ереван
Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба

Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Шереметьево пассажирка рейса в Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
«
"Вызвали полицию, проходят мероприятия", — сказал собеседник агентства.
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В пресс-службе добавили, что речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.
Как уточнил Telegram-канал "112" со ссылкой на источник, женщина заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке бомба, сразу же после того, как поднялась в салон самолета.
Как сообщили позже РИА Новости в аэропорту, после тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в Шереметьево не обнаружили запрещенного к провозу вещества.
Рейс SU1862 вылетел в Ереван в 16:12 мск.
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