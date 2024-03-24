https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935442843.html

В Шереметьево усилили меры безопасности после трагедии в "Крокусе"

В Шереметьево усилили меры безопасности после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Шереметьево усилили меры безопасности после трагедии в "Крокусе"

Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, меры безопасности усилены после теракта в "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости представитель авиагавани Анна... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:18

2024-03-24T11:18

2024-03-24T11:18

теракт в "крокус сити холле"

шереметьево (аэропорт)

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, меры безопасности усилены после теракта в "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости представитель авиагавани Анна Захаренкова. "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, меры (безопасности) усилены, но пассажиры относятся с пониманием", - сказала Захаренкова. Она добавила, что со вчерашнего дня аэропорт придерживается дня тишины, поддержки и солидарности. "Убрали всю рекламу, на всех рекламных поверхностях разместили от коллектива аэропорта "Шереметьево" простые человеческие слова поддержки близким и родственникам жертв трагедии в "Крокусе", - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шереметьево (аэропорт), крокус сити холл, россия