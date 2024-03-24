https://ria.ru/20240324/shaman-1935456335.html

SHAMAN выпустил песню, посвященную теракту в "Крокусе"

SHAMAN выпустил песню, посвященную теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

SHAMAN выпустил песню, посвященную теракту в "Крокусе"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) посвятил новую песню жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:46

2024-03-24T12:46

2024-03-24T12:54

теракт в "крокус сити холле"

shaman (ярослав дронов)

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) посвятил новую песню жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". "В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле" я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", - написал SHAMAN в своем Telegram-канале. Он отметил, что все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим. "Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", - написал артист. Видеоклип к песне "Реквием 22.03.24" опубликован на платформе YouTube. Слова песни передают отношение певца к трагедии в "Крокусе": "Навсегда в каждом сердце России - 22.03.24", - поет артист на фоне кирпичной стены. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

shaman (ярослав дронов) , крокус сити холл