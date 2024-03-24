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В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта - РИА Новости, 24.03.2024
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05:48 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/shakhta-1935406206.html
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта - РИА Новости, 24.03.2024
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта
С заваленной шахты "Пионер" в Амурской области вывезено 182 кубических метров грунта, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью, сообщил... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:48
2024-03-24T05:48
происшествия
амурская область
кемеровская область
василий орлов (губернатор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С заваленной шахты "Пионер" в Амурской области вывезено 182 кубических метров грунта, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале. В субботу правительство Амурской области сообщило, что третью разведывательную скважину начали бурить на шахте "Пионер" в Приамурье, где с понедельника под завалами находятся 13 горняков, прибыла четвертая буровая установка, которая позволит ускорить производство работ. "Круглосуточно продолжаются спасательные работы на руднике "Пионер". За ночь из завала вывезено 182 кубических метров грунта. По оценкам специалистов, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая – на 124 метра, третья – на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра", - написал Орлов. Он отметил, что в карьере над шахтой для мониторинга ситуации рассматривается возможность установки георадара. По словам губернатора, он поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
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происшествия, амурская область, кемеровская область, василий орлов (губернатор), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Кемеровская область, Василий Орлов (губернатор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта

В Приамурье с заваленной шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта

© Правительство Амурской областиСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© Правительство Амурской области
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С заваленной шахты "Пионер" в Амурской области вывезено 182 кубических метров грунта, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.
В субботу правительство Амурской области сообщило, что третью разведывательную скважину начали бурить на шахте "Пионер" в Приамурье, где с понедельника под завалами находятся 13 горняков, прибыла четвертая буровая установка, которая позволит ускорить производство работ.
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"Круглосуточно продолжаются спасательные работы на руднике "Пионер". За ночь из завала вывезено 182 кубических метров грунта. По оценкам специалистов, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая – на 124 метра, третья – на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра", - написал Орлов.
Он отметил, что в карьере над шахтой для мониторинга ситуации рассматривается возможность установки георадара. По словам губернатора, он поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
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