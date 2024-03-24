https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935476576.html

После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин

После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин - РИА Новости, 24.03.2024

После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин

Около 100 сообщений о попадании осколков и повреждениях взрывной волной домов и машин принято на горячие линии в Севастополе, пока зафиксировано три прямых... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:02

2024-03-24T15:02

2024-03-24T15:28

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Около 100 сообщений о попадании осколков и повреждениях взрывной волной домов и машин принято на горячие линии в Севастополе, пока зафиксировано три прямых попадания в жилые дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. "На телефоны АПК "Безопасный город" и службы 112 поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам", - сообщил Развожаев. Всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам: на улице Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет, на улице Гранатной, где осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, и в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру и выбито окно, сообщил он. Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, добавил губернатор. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил ранее губернатор.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, михаил развожаев