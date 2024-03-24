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После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.03.2024 (обновлено: 15:28 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935476576.html
После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин
После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин - РИА Новости, 24.03.2024
После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин
Около 100 сообщений о попадании осколков и повреждениях взрывной волной домов и машин принято на горячие линии в Севастополе, пока зафиксировано три прямых... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:02
2024-03-24T15:28
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Около 100 сообщений о попадании осколков и повреждениях взрывной волной домов и машин принято на горячие линии в Севастополе, пока зафиксировано три прямых попадания в жилые дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. "На телефоны АПК "Безопасный город" и службы 112 поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам", - сообщил Развожаев. Всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам: на улице Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет, на улице Гранатной, где осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, и в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру и выбито окно, сообщил он. Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, добавил губернатор. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил ранее губернатор.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
После атаки на Севастополь поступили сообщения о повреждениях домов и машин

Губернатор Развожаев сообщил о прямых попаданиях по трём домам в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Около 100 сообщений о попадании осколков и повреждениях взрывной волной домов и машин принято на горячие линии в Севастополе, пока зафиксировано три прямых попадания в жилые дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале.
"На телефоны АПК "Безопасный город" и службы 112 поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам", - сообщил Развожаев.
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Всего зафиксировано три прямых попадания по жилым домам: на улице Ялтинской, где погиб мужчина 65 лет, на улице Гранатной, где осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, и в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру и выбито окно, сообщил он.
Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, добавил губернатор.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил, что ПВО сбила более 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил ранее губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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