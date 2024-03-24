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При атаке на Севастополь погиб человек - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:17 24.03.2024 (обновлено: 09:43 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935395557.html
При атаке на Севастополь погиб человек
При атаке на Севастополь погиб человек - РИА Новости, 24.03.2024
При атаке на Севастополь погиб человек
При ракетной атаке на Севастополь погиб человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:17
2024-03-24T09:43
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. При ракетной атаке на Севастополь погиб человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку", — написал он.Помимо этого, от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44 мск. Губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше десяти ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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севастополь, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия
При атаке на Севастополь погиб человек

Развожаев: при атаке на Севастополь погиб один человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. При ракетной атаке на Севастополь погиб человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку", — написал он.
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Помимо этого, от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44 мск. Губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше десяти ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется.
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