На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе"

БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия у памятника жертвам агрессии в столице Сербии начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Митинг против НАТО в столичном районе Нови-Београд (Новый Белград) состоялся днем в воскресенье у памятника "Вечный огонь", посвященного жертвам бомбардировок 1999 года. Собравшиеся несмотря на резкое похолодание и дождь участники акции принесли сербский и красные флаги, транспаранты, осуждающие агрессию альянса. На митинге присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители посольства Кубы. Лидер "Движения социалистов" и экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин призвал собравшихся почтить жертв теракта в Подмосковье минутой молчания. После минуты молчания он перешел к теме НАТО и годовщины агрессии. "Они (Запад - ред.) требуют от нас немыслимого - признать независимость Косово, отречься от Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции против России, а не просят у нас прощения за то, что убивали наших детей... Могут получить от нас лишь презрение", - заявил Вулин в начале митинга. Присутствуют также представители европейских организаций левого крыла с греческим и палестинским флагами. Организаторы митинга из Новой коммунистической партии Югоаславии перед его проведением опубликовали запрос, чтобы пламя "Вечного огня", погашенное после государственного переворота 5 октября 2000 года, снова было зажжено. Мемориал близ правительственного комплекса "Палата Сербия" был открыт в июне 2000 года в присутствии руководства Союзной республики Югославия. Белый бетонный факел на постаменте на берегу Дуная высотой 30 метров выбрасывал газовое пламя на три метра в высоту, а мощные прожекторы его дополнительно освещали. После свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября 2000 года вандалы разрушили освещение и оборудование мемориала, подача газа к факелу прекратилась. Неизвестные также сняли металлические буквы с постамента, которыми было выложено посвящение жертвам агрессии НАТО. Восстановление памятника и благоустройство территории вокруг началось только в 2009 году по инициативе Клуба генералов и адмиралов Сербии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
в мире, россия, александр вулин, александр боцан-харченко, владимир чижов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Александр Вулин, Александр Боцан-Харченко, Владимир Чижов, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл
На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе"
Цветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" у здания посольства России в Белграде
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия у памятника жертвам агрессии в столице Сербии начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг против НАТО в столичном районе Нови-Београд (Новый Белград) состоялся днем в воскресенье у памятника "Вечный огонь", посвященного жертвам бомбардировок 1999 года.
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Собравшиеся несмотря на резкое похолодание и дождь участники акции принесли сербский и красные флаги, транспаранты, осуждающие агрессию альянса. На митинге присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители посольства Кубы.
Лидер "Движения социалистов" и экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин призвал собравшихся почтить жертв теракта в Подмосковье минутой молчания.
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После минуты молчания он перешел к теме НАТО и годовщины агрессии. "Они (Запад - ред.) требуют от нас немыслимого - признать независимость Косово, отречься от Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции против России, а не просят у нас прощения за то, что убивали наших детей... Могут получить от нас лишь презрение", - заявил Вулин в начале митинга.
Присутствуют также представители европейских организаций левого крыла с греческим и палестинским флагами. Организаторы митинга из Новой коммунистической партии Югоаславии перед его проведением опубликовали запрос, чтобы пламя "Вечного огня", погашенное после государственного переворота 5 октября 2000 года, снова было зажжено.
Мемориал близ правительственного комплекса "Палата Сербия" был открыт в июне 2000 года в присутствии руководства Союзной республики Югославия. Белый бетонный факел на постаменте на берегу Дуная высотой 30 метров выбрасывал газовое пламя на три метра в высоту, а мощные прожекторы его дополнительно освещали.
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После свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября 2000 года вандалы разрушили освещение и оборудование мемориала, подача газа к факелу прекратилась. Неизвестные также сняли металлические буквы с постамента, которыми было выложено посвящение жертвам агрессии НАТО. Восстановление памятника и благоустройство территории вокруг началось только в 2009 году по инициативе Клуба генералов и адмиралов Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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