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На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:09 24.03.2024 (обновлено: 15:25 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935478882.html
На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе"
На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе"
Митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия у памятника жертвам агрессии в столице Сербии начался с минуты молчания в память РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:09
2024-03-24T15:25
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
александр вулин
александр боцан-харченко
владимир чижов
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия у памятника жертвам агрессии в столице Сербии начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Митинг против НАТО в столичном районе Нови-Београд (Новый Белград) состоялся днем в воскресенье у памятника "Вечный огонь", посвященного жертвам бомбардировок 1999 года. Собравшиеся несмотря на резкое похолодание и дождь участники акции принесли сербский и красные флаги, транспаранты, осуждающие агрессию альянса. На митинге присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители посольства Кубы. Лидер "Движения социалистов" и экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин призвал собравшихся почтить жертв теракта в Подмосковье минутой молчания. После минуты молчания он перешел к теме НАТО и годовщины агрессии. "Они (Запад - ред.) требуют от нас немыслимого - признать независимость Косово, отречься от Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции против России, а не просят у нас прощения за то, что убивали наших детей... Могут получить от нас лишь презрение", - заявил Вулин в начале митинга. Присутствуют также представители европейских организаций левого крыла с греческим и палестинским флагами. Организаторы митинга из Новой коммунистической партии Югоаславии перед его проведением опубликовали запрос, чтобы пламя "Вечного огня", погашенное после государственного переворота 5 октября 2000 года, снова было зажжено. Мемориал близ правительственного комплекса "Палата Сербия" был открыт в июне 2000 года в присутствии руководства Союзной республики Югославия. Белый бетонный факел на постаменте на берегу Дуная высотой 30 метров выбрасывал газовое пламя на три метра в высоту, а мощные прожекторы его дополнительно освещали. После свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября 2000 года вандалы разрушили освещение и оборудование мемориала, подача газа к факелу прекратилась. Неизвестные также сняли металлические буквы с постамента, которыми было выложено посвящение жертвам агрессии НАТО. Восстановление памятника и благоустройство территории вокруг началось только в 2009 году по инициативе Клуба генералов и адмиралов Сербии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935473819.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html
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в мире, россия, александр вулин, александр боцан-харченко, владимир чижов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Александр Вулин, Александр Боцан-Харченко, Владимир Чижов, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл

На митинге против НАТО в Сербии почтили память погибших в "Крокусе"

© Фото : РИА НовостиЦветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" у здания посольства России в Белграде
Цветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле у здания посольства России в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : РИА Новости
Цветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" у здания посольства России в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия у памятника жертвам агрессии в столице Сербии начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг против НАТО в столичном районе Нови-Београд (Новый Белград) состоялся днем в воскресенье у памятника "Вечный огонь", посвященного жертвам бомбардировок 1999 года.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Вчера, 08:00
Собравшиеся несмотря на резкое похолодание и дождь участники акции принесли сербский и красные флаги, транспаранты, осуждающие агрессию альянса. На митинге присутствовали посол РФ Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители посольства Кубы.
Лидер "Движения социалистов" и экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин призвал собравшихся почтить жертв теракта в Подмосковье минутой молчания.
Цветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
У "Крокуса" пройдет акция солидарности с пострадавшими при теракте
Вчера, 14:44
После минуты молчания он перешел к теме НАТО и годовщины агрессии. "Они (Запад - ред.) требуют от нас немыслимого - признать независимость Косово, отречься от Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции против России, а не просят у нас прощения за то, что убивали наших детей... Могут получить от нас лишь презрение", - заявил Вулин в начале митинга.
Присутствуют также представители европейских организаций левого крыла с греческим и палестинским флагами. Организаторы митинга из Новой коммунистической партии Югоаславии перед его проведением опубликовали запрос, чтобы пламя "Вечного огня", погашенное после государственного переворота 5 октября 2000 года, снова было зажжено.
Мемориал близ правительственного комплекса "Палата Сербия" был открыт в июне 2000 года в присутствии руководства Союзной республики Югославия. Белый бетонный факел на постаменте на берегу Дуная высотой 30 метров выбрасывал газовое пламя на три метра в высоту, а мощные прожекторы его дополнительно освещали.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Вчера, 13:14
После свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября 2000 года вандалы разрушили освещение и оборудование мемориала, подача газа к факелу прекратилась. Неизвестные также сняли металлические буквы с постамента, которыми было выложено посвящение жертвам агрессии НАТО. Восстановление памятника и благоустройство территории вокруг началось только в 2009 году по инициативе Клуба генералов и адмиралов Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияАлександр ВулинАлександр Боцан-ХарченкоВладимир ЧижовСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крокус Сити Холл
 
 
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