https://ria.ru/20240324/serbiya-1935469876.html
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин
Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:19
2024-03-24T14:19
2024-03-24T14:19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанном на телеканале "Россия 1". "Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", - сказал он. В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей кондрашов, югославия, сербия, в мире
Россия, Владимир Путин, Андрей Кондрашов, Югославия, Сербия, В мире
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин
Путин: Сербия на протяжении веков была надежным союзником России