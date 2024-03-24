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Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
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14:19 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935469876.html
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин
Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:19
2024-03-24T14:19
россия
владимир путин
андрей кондрашов
югославия
сербия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанном на телеканале "Россия 1". "Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", - сказал он. В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
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россия, владимир путин, андрей кондрашов, югославия, сербия, в мире
Россия, Владимир Путин, Андрей Кондрашов, Югославия, Сербия, В мире
Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин

Путин: Сербия на протяжении веков была надежным союзником России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанном на телеканале "Россия 1".
"Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", - сказал он.
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В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КондрашовЮгославияСербияВ мире
 
 
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