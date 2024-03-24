https://ria.ru/20240324/serbiya-1935469876.html

Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин

Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024

Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин

Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:19

2024-03-24T14:19

2024-03-24T14:19

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным её союзником, мы помним это, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанном на телеканале "Россия 1". "Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", - сказал он. В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.

https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, андрей кондрашов, югославия, сербия, в мире