https://ria.ru/20240324/serbiya-1935451024.html

Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России

Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России - РИА Новости, 24.03.2024

Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России

Российские спецслужбы передали сербским коллегам планы цветной революции, которую Запад хотел осуществить в Сербии после выборов в республиканскую скупщину... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:16

2024-03-24T12:16

2024-03-24T12:24

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы передали сербским коллегам планы цветной революции, которую Запад хотел осуществить в Сербии после выборов в республиканскую скупщину (парламент) в декабре-январе, Сербия благодарна им за это, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Непосредственно перед выборами (17 декабря 2023 года – ред.) мы уже знали, что они (оппозиция) готовят своих сторонников, чтобы выступить с обвинениями в махинациях на выборах. Что они на улице должны будут захватить власть. Они были готовы в ночь выборов это сделать, ворваться в Республиканскую избирательную комиссию и призвать к блокаде трасс во всей Сербии. Но сила нашей победы (движение Вулина входила в предвыборный блок президента Александра Вучича - ред.) их охладила и сбила с толку. Они думали отказаться от своих планов. Но те, от кого они получают деньги - иностранные спецслужбы, - так не считали. Они не могли бездействовать. Цель была – посмотреть, насколько структуры безопасности Сербии будут лояльны президенту Вучичу и насколько они выдержат давление. Поэтому произошло нападение на городскую скупщину", - описал Вулин в интервью РИА Новости сценарий цветной революции, которую оппозиция готовила в Сербии. По его словам, "цветные революции всегда начинаются с чего-то, что не связано с насилием и политикой, а завершаются всегда политическим насилием". "Мы выстояли. Хочу поблагодарить российские службы безопасности, которые нас оповестили о многих планах западных спецслужб, которые работали против нас. Для нас это много значило - иметь информацию и быть готовыми к тому, что происходило. Сербия соблюдала свою конституцию и законы, и мы показали, что в состоянии победить. Иначе бы сейчас бы в Сербии правили те, кого сербы не выбрали", - резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935447272.html

https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, александр вулин