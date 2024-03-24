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Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России - РИА Новости, 24.03.2024
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12:16 24.03.2024 (обновлено: 12:24 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935451024.html
Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России
Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России - РИА Новости, 24.03.2024
Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России
Российские спецслужбы передали сербским коллегам планы цветной революции, которую Запад хотел осуществить в Сербии после выборов в республиканскую скупщину... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:16
2024-03-24T12:24
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы передали сербским коллегам планы цветной революции, которую Запад хотел осуществить в Сербии после выборов в республиканскую скупщину (парламент) в декабре-январе, Сербия благодарна им за это, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. "Непосредственно перед выборами (17 декабря 2023 года – ред.) мы уже знали, что они (оппозиция) готовят своих сторонников, чтобы выступить с обвинениями в махинациях на выборах. Что они на улице должны будут захватить власть. Они были готовы в ночь выборов это сделать, ворваться в Республиканскую избирательную комиссию и призвать к блокаде трасс во всей Сербии. Но сила нашей победы (движение Вулина входила в предвыборный блок президента Александра Вучича - ред.) их охладила и сбила с толку. Они думали отказаться от своих планов. Но те, от кого они получают деньги - иностранные спецслужбы, - так не считали. Они не могли бездействовать. Цель была – посмотреть, насколько структуры безопасности Сербии будут лояльны президенту Вучичу и насколько они выдержат давление. Поэтому произошло нападение на городскую скупщину", - описал Вулин в интервью РИА Новости сценарий цветной революции, которую оппозиция готовила в Сербии. По его словам, "цветные революции всегда начинаются с чего-то, что не связано с насилием и политикой, а завершаются всегда политическим насилием". "Мы выстояли. Хочу поблагодарить российские службы безопасности, которые нас оповестили о многих планах западных спецслужб, которые работали против нас. Для нас это много значило - иметь информацию и быть готовыми к тому, что происходило. Сербия соблюдала свою конституцию и законы, и мы показали, что в состоянии победить. Иначе бы сейчас бы в Сербии правили те, кого сербы не выбрали", - резюмировал он. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935447272.html
https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html
сербия
россия
белград (город)
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, александр вулин
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Александр Вулин
Экс-глава сербских спецслужб поблагодарил коллег из России

Вулин поблагодарил коллег из России за предупреждение о революции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы передали сербским коллегам планы цветной революции, которую Запад хотел осуществить в Сербии после выборов в республиканскую скупщину (парламент) в декабре-январе, Сербия благодарна им за это, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
"Непосредственно перед выборами (17 декабря 2023 года – ред.) мы уже знали, что они (оппозиция) готовят своих сторонников, чтобы выступить с обвинениями в махинациях на выборах. Что они на улице должны будут захватить власть. Они были готовы в ночь выборов это сделать, ворваться в Республиканскую избирательную комиссию и призвать к блокаде трасс во всей Сербии. Но сила нашей победы (движение Вулина входила в предвыборный блок президента Александра Вучича - ред.) их охладила и сбила с толку. Они думали отказаться от своих планов. Но те, от кого они получают деньги - иностранные спецслужбы, - так не считали. Они не могли бездействовать. Цель была – посмотреть, насколько структуры безопасности Сербии будут лояльны президенту Вучичу и насколько они выдержат давление. Поэтому произошло нападение на городскую скупщину", - описал Вулин в интервью РИА Новости сценарий цветной революции, которую оппозиция готовила в Сербии.
По его словам, "цветные революции всегда начинаются с чего-то, что не связано с насилием и политикой, а завершаются всегда политическим насилием".
"Мы выстояли. Хочу поблагодарить российские службы безопасности, которые нас оповестили о многих планах западных спецслужб, которые работали против нас. Для нас это много значило - иметь информацию и быть готовыми к тому, что происходило. Сербия соблюдала свою конституцию и законы, и мы показали, что в состоянии победить. Иначе бы сейчас бы в Сербии правили те, кого сербы не выбрали", - резюмировал он.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб
11:46
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Прозападная "Сербия против насилия" потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Кремле заявили, что на Сербию давят из-за отношений с Россией
20 февраля, 12:53
 
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