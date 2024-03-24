https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448319.html
В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО
В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО - РИА Новости, 24.03.2024
В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО
В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:58
2024-03-24T11:58
2024-03-24T11:58
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич в центре Белграда с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова и посла РФ Александра Боцан-Харченко, передает корреспондент РИА Новости. Монумент с фигурой девочки и черной бабочки в парке Ташмайдан считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки. В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители минобороны и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций. Перед памятником был выстроен почетный караул, церемония прошла под дождем в молчании. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, югославия
В мире, Сербия, Югославия
В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО
В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО в 1999 году
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич в центре Белграда с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова и посла РФ Александра Боцан-Харченко, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент с фигурой девочки и черной бабочки в парке Ташмайдан считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович
, представители минобороны и МВД Сербии, глава Россотрудничества
Евгений Примаков, посол России
Александр Боцан-Харченко, член Совфеда
РФ Владимир Чижов
, представители ветеранских и общественных организаций.
Перед памятником был выстроен почетный караул, церемония прошла под дождем в молчании.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово
и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО
. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.