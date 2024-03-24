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Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб - РИА Новости, 24.03.2024
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11:46 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935447272.html
Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб
Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб - РИА Новости, 24.03.2024
Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб
Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на все давление Запада, так как ее связывают с Россией глубокие исторические и экономические отношения,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:46
2024-03-24T11:46
россия
сербия
сша
александр вулин
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на все давление Запада, так как ее связывают с Россией глубокие исторические и экономические отношения, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. В 2023 году Минфин США объявил о включении Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост. "Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, давление со стороны Запада на Сербию велико. "Они всегда начинают с нападок в СМИ, потом – (давить) экономически: отзывом прямых иностранных инвестиций, замедлением инвестиций, шантажом инвестициями, замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц. Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, - ред), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", - заявил Вулин. Он напомнил, что президент Вучич получает от западных политиков "прямые угрозы политическим небытием". "А вы знаете, что это очень часто может быть угрозой жизни", - напомнил Вулин о судьбах некоторых неугодных Западу политиков. "Если бы президент Вучич ввел санкции в отношении РФ, он бы стал самым уважаемым человеком на Западе. Его бы хвалили, любили, говорили бы, что все, что он делает - это идеально и хорошо. Но президент Вучич этого просто не сделает", - считает его соратник. При этом вопрос о введении санкций лежит не в практической плоскости, а в идеологической. "Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", - считает Вулин. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240324/goslaviya-1935411181.html
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россия, сербия, сша, александр вулин, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Сербия, США, Александр Вулин, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб

Экс-глава спецслужб Сербии: страна не введет санкции, несмотря на давление

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov /
Здание парламента Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на все давление Запада, так как ее связывают с Россией глубокие исторические и экономические отношения, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
В 2023 году Минфин США объявил о включении Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост.
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"Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, давление со стороны Запада на Сербию велико.
"Они всегда начинают с нападок в СМИ, потом – (давить) экономически: отзывом прямых иностранных инвестиций, замедлением инвестиций, шантажом инвестициями, замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц. Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, - ред), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", - заявил Вулин.
Он напомнил, что президент Вучич получает от западных политиков "прямые угрозы политическим небытием".
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"А вы знаете, что это очень часто может быть угрозой жизни", - напомнил Вулин о судьбах некоторых неугодных Западу политиков.
"Если бы президент Вучич ввел санкции в отношении РФ, он бы стал самым уважаемым человеком на Западе. Его бы хвалили, любили, говорили бы, что все, что он делает - это идеально и хорошо. Но президент Вучич этого просто не сделает", - считает его соратник.
При этом вопрос о введении санкций лежит не в практической плоскости, а в идеологической.
"Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", - считает Вулин.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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2 марта, 14:16
 
РоссияСербияСШААлександр ВулинВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении России
 
 
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