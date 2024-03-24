https://ria.ru/20240324/sbor-1935428592.html

"Единая Россия" проводит сбор средств для пострадавших в "Крокусе"

"Единая Россия" проводит сбор средств для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

"Единая Россия" проводит сбор средств для пострадавших в "Крокусе"

Партия "Единая Россия" проводит сбор средств для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:04

2024-03-24T10:04

2024-03-24T10:04

теракт в "крокус сити холле"

россия

единая россия

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проводит сбор средств для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в "Крокус cити холл". Средства собираются через благотворительный фонд "Добромир", - говорится в Telegram-канале партии. Как рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, собранные деньги пойдут на психологическую реабилитацию пострадавших и родственников погибших, их медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также другую необходимую помощь. "В течение вчерашнего дня мы общались с представителями российского бизнеса. Они готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, детям, потерявшим родителей в этой чудовищной трагедии. Многие наши депутаты разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь", - сказал Сидякин. Он добавил, что региональные отделения "Единой России" в Москве и Подмосковье обеспечат необходимую связь с людьми, которые нуждаются в такой помощи. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, единая россия, крокус