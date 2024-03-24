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Сайт Sputnik Армения сменил домен - РИА Новости, 24.03.2024
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14:17 24.03.2024 (обновлено: 15:53 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/sayt-1935469690.html
Сайт Sputnik Армения сменил домен
Сайт Sputnik Армения сменил домен - РИА Новости, 24.03.2024
Сайт Sputnik Армения сменил домен
Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:17
2024-03-24T15:53
sputnik армения
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства. &quot;Вечером в пятницу, 22 марта, примерно в 21:00 мск ответственный за домен регистратор Nic.ru сменил ns-серверы, в результате чего сайты по этим доменам стали недоступны. Причина сообщена не была. Сайт вышел из-под управления. Специалисты оставили заявку российскому регистратору&quot;, — подчеркнули там.В технической службе добавили, что сайт Sputnik Армения перевели в доменную зону "ru". Он доступен по адресу am.sputniknews.ru на русском языке и arm.sputniknews.ru — на армянском.В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.
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sputnik армения, технологии, медиа - общество
Sputnik Армения, Технологии, Медиа - Общество
Сайт Sputnik Армения сменил домен

Сайт Sputnik Армения сменил домен, поскольку прежний стал недоступен

© РИА НовостиСтудия информационного агентства Sputnik
Студия информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
Студия информационного агентства Sputnik. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства.
«

"Вечером в пятницу, 22 марта, примерно в 21:00 мск ответственный за домен регистратор Nic.ru сменил ns-серверы, в результате чего сайты по этим доменам стали недоступны. Причина сообщена не была. Сайт вышел из-под управления. Специалисты оставили заявку российскому регистратору", — подчеркнули там.

В технической службе добавили, что сайт Sputnik Армения перевели в доменную зону "ru". Он доступен по адресу am.sputniknews.ru на русском языке и arm.sputniknews.ru — на армянском.
В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".
Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik
22 марта, 09:16
 
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