Сайт Sputnik Армения сменил домен
Сайт Sputnik Армения сменил домен, поскольку прежний стал недоступен
Студия информационного агентства Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства.
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"Вечером в пятницу, 22 марта, примерно в 21:00 мск ответственный за домен регистратор Nic.ru сменил ns-серверы, в результате чего сайты по этим доменам стали недоступны. Причина сообщена не была. Сайт вышел из-под управления. Специалисты оставили заявку российскому регистратору", — подчеркнули там.
В технической службе добавили, что сайт Sputnik Армения перевели в доменную зону "ru". Он доступен по адресу am.sputniknews.ru на русском языке и arm.sputniknews.ru — на армянском.
В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".
Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.