https://ria.ru/20240324/sayt-1935469690.html

Сайт Sputnik Армения сменил домен

Сайт Sputnik Армения сменил домен - РИА Новости, 24.03.2024

Сайт Sputnik Армения сменил домен

Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:17

2024-03-24T14:17

2024-03-24T15:53

sputnik армения

технологии

медиа - общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сайт Sputnik Армения перевели на новый домен, сообщили РИА Новости в технической службе агентства. "Вечером в пятницу, 22 марта, примерно в 21:00 мск ответственный за домен регистратор Nic.ru сменил ns-серверы, в результате чего сайты по этим доменам стали недоступны. Причина сообщена не была. Сайт вышел из-под управления. Специалисты оставили заявку российскому регистратору", — подчеркнули там.В технической службе добавили, что сайт Sputnik Армения перевели в доменную зону "ru". Он доступен по адресу am.sputniknews.ru на русском языке и arm.sputniknews.ru — на армянском.В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.

https://ria.ru/20240322/feyki-1934848470.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

sputnik армения, технологии, медиа - общество