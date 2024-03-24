https://ria.ru/20240324/samolet-1935492717.html
Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе
Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе - РИА Новости, 24.03.2024
Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе
Рейс Москва - Ереван из "Шереметьево", который задержался из-за того, что одна из пассажирок заявила о наличии бомбы в ручной клади, вылетел в 16.12 по... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:40
2024-03-24T16:40
2024-03-24T16:54
шереметьево (аэропорт)
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ереван
армения
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рейс Москва - Ереван из "Шереметьево", который задержался из-за того, что одна из пассажирок заявила о наличии бомбы в ручной клади, вылетел в 16.12 по московскому времени, ничего запрещенного у нее не было обнаружено, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова."24 марта 2024 года при подготовке к вылету рейса SU1862 (плановое время вылета - 14.30 мск) по маршруту "Москва-Ереван" на борту воздушного судна произошел инцидент, приведший к задержке вылета… По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено. Воздушное судно рейса SU1862 вылетело в 16.12 мск в пункт назначения", - сказала Захаренкова.Она уточнила, что при подготовке к вылету рейса "пассажир Волошина Я.В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство"."Аэропорт "Шереметьево" подчеркивает, что осознанные действия пассажирки Волошиной Я.В. дискредитируют работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта "Шереметьево". Это непозволительная намеренная акция со стороны Волошиной Я.В. в день общенационального траура. Со своей стороны аэропорт "Шереметьево" предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", - заключила представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935442843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шереметьево (аэропорт), россия, ереван, армения, москва
Шереметьево (аэропорт), Россия, Ереван, Армения, Москва
Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе
Самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе, вылетел из Шереметьево в Ереван
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рейс Москва - Ереван из "Шереметьево", который задержался из-за того, что одна из пассажирок заявила о наличии бомбы в ручной клади, вылетел в 16.12 по московскому времени, ничего запрещенного у нее не было обнаружено, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова.
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"24 марта 2024 года при подготовке к вылету рейса SU1862 (плановое время вылета - 14.30 мск) по маршруту "Москва-Ереван" на борту воздушного судна произошел инцидент, приведший к задержке вылета… По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено. Воздушное судно рейса SU1862 вылетело в 16.12 мск в пункт назначения", - сказала Захаренкова.
Она уточнила, что при подготовке к вылету рейса "пассажир Волошина Я.В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство".
"Аэропорт "Шереметьево" подчеркивает, что осознанные действия пассажирки Волошиной Я.В. дискредитируют работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта "Шереметьево". Это непозволительная намеренная акция со стороны Волошиной Я.В. в день общенационального траура. Со своей стороны аэропорт "Шереметьево" предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", - заключила представитель авиагавани.
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