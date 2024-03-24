https://ria.ru/20240324/samolet-1935492717.html

Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе

Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе - РИА Новости, 24.03.2024

Из Шереметьево вылетел самолет, пассажирка которого сообщила о бомбе

Рейс Москва - Ереван из "Шереметьево", который задержался из-за того, что одна из пассажирок заявила о наличии бомбы в ручной клади, вылетел в 16.12 по... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:40

2024-03-24T16:40

2024-03-24T16:54

шереметьево (аэропорт)

россия

ереван

армения

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рейс Москва - Ереван из "Шереметьево", который задержался из-за того, что одна из пассажирок заявила о наличии бомбы в ручной клади, вылетел в 16.12 по московскому времени, ничего запрещенного у нее не было обнаружено, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова."24 марта 2024 года при подготовке к вылету рейса SU1862 (плановое время вылета - 14.30 мск) по маршруту "Москва-Ереван" на борту воздушного судна произошел инцидент, приведший к задержке вылета… По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено. Воздушное судно рейса SU1862 вылетело в 16.12 мск в пункт назначения", - сказала Захаренкова.Она уточнила, что при подготовке к вылету рейса "пассажир Волошина Я.В. 1967 года рождения заявила, что у нее в ручной клади на борту находится взрывное устройство"."Аэропорт "Шереметьево" подчеркивает, что осознанные действия пассажирки Волошиной Я.В. дискредитируют работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта "Шереметьево". Это непозволительная намеренная акция со стороны Волошиной Я.В. в день общенационального траура. Со своей стороны аэропорт "Шереметьево" предпримет все необходимые меры для привлечения пассажира к максимальной ответственности в рамках законодательства Российской Федерации", - заключила представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935442843.html

россия

ереван

армения

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), россия, ереван, армения, москва