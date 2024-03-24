https://ria.ru/20240324/rzhd-1935427332.html

РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных погибших при теракте

РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных погибших при теракте - РИА Новости, 24.03.2024

РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных погибших при теракте

РЖД бесплатно перевезут в Москву и из Москвы родственников пострадавших и погибших при теракте в "Крокусе", сообщила компания. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:48

2024-03-24T09:48

2024-03-24T09:57

теракт в "крокус сити холле"

ржд

крокус

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. РЖД бесплатно перевезут в Москву и из Москвы родственников пострадавших и погибших при теракте в "Крокусе", сообщила компания. "Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в "Крокусе" в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20", - говорится в сообщении РЖД.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, крокус, происшествия