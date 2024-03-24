https://ria.ru/20240324/rychagi-1935470607.html

Рычагов воздействия на Ельцина было много, рассказал Путин

Рычагов воздействия на Ельцина было много, рассказал Путин - РИА Новости, 24.03.2024

Рычагов воздействия на Ельцина было много, рассказал Путин

Рычагов воздействия на первого президента РФ Бориса Ельцина 25 лет назад было много, Россия была зависима, утратила значительную часть своего суверенитета,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:25

2024-03-24T14:25

2024-03-24T14:41

россия

косово

югославия

владимир путин

борис ельцин

андрей кондрашов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Рычагов воздействия на первого президента РФ Бориса Ельцина 25 лет назад было много, Россия была зависима, утратила значительную часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Ну рычагов было очень много. Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Белград" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос об уходе РФ из Косова и рычагах воздействия на Ельцина. В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.

https://ria.ru/20240313/putin-1932644784.html

россия

косово

югославия

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россия, косово, югославия, владимир путин, борис ельцин, андрей кондрашов