https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html

Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине

Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 24.03.2024

Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине

Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, сообщил YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:31

2024-03-24T23:31

2024-03-24T23:42

в мире

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, сообщил YouTube-канал Military TV."Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары", — говорится в сообщении.Отмечается, что новейшая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне специальной операции благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240324/vsu-1935531546.html

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в мире, россия, воздушно-космические силы россии