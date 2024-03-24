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Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 24.03.2024
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23:31 24.03.2024 (обновлено: 23:42 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html
Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине
Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 24.03.2024
Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине
Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, сообщил YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:31
2024-03-24T23:42
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, сообщил YouTube-канал Military TV."Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары", — говорится в сообщении.Отмечается, что новейшая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне специальной операции благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240324/vsu-1935531546.html
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России
Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине

Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полет российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия, сообщил YouTube-канал Military TV.
"Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что новейшая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне специальной операции благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.
ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
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