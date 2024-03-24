https://ria.ru/20240324/rossiya-1935532517.html

Расколоть Россию и разжечь межэтническую вражду не удастся, заявил Тимати

Расколоть Россию и разжечь межэтническую вражду не удастся, заявил Тимати - РИА Новости, 24.03.2024

Расколоть Россию и разжечь межэтническую вражду не удастся, заявил Тимати

Руками заказчиков теракта в России пытаются расколоть национальное единство и посеять вражду на этнической почве, этого сделать не удастся, заявил рэпер Тимур... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:30

2024-03-24T21:30

2024-03-24T22:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

тимати (тимур юнусов)

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Руками заказчиков теракта в России пытаются расколоть национальное единство и посеять вражду на этнической почве, этого сделать не удастся, заявил рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Ранее артист возложил цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле". "Руками заказчиков пытаются расколоть целостность национального единства в нашей стране, многонациональной, многоконфессиональной", - сказал Юнусов. Он призвал не вестись на провокации и не разжигать межнациональную вражду после случившегося. "Нас такими вещами пытаются расколоть изнутри для того, чтобы славяне начали проявлять агрессию в отношении различных этнических групп. Этого сделать не удастся и целостность России расколоть не удастся никогда", - добавил артист. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935494522.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, тимати (тимур юнусов), маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), культура