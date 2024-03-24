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Кустурица: Россия в ходе СВО защитила свой народ и культуру от исчезновения - РИА Новости, 24.03.2024
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15:26 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/rossiya-1935481200.html
Кустурица: Россия в ходе СВО защитила свой народ и культуру от исчезновения
Кустурица: Россия в ходе СВО защитила свой народ и культуру от исчезновения - РИА Новости, 24.03.2024
Кустурица: Россия в ходе СВО защитила свой народ и культуру от исчезновения
Россия в ходе СВО смогла защитить на ее территории свой народ, культуру и религию, чего не удалось Сербии с Республикой Сербская Краина в Хорватии, РФ... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:26
2024-03-24T15:26
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Россия в ходе СВО смогла защитить на ее территории свой народ, культуру и религию, чего не удалось Сербии с Республикой Сербская Краина в Хорватии, РФ продолжает борьбу, начатую силами НАТО в 1999 году, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. 24 марта - годовщина начала бомбардировок НАТО 1999 года. "Агрессия НАТО в Сербии стала первыми бомбардировками альянса в Европе, а сейчас практически идет война, которую Россия ведет с Украиной и НАТО. Вы во втором тайме матча, который начался в 1999 году", - сказал режиссер. "История читается назад, политики и интеллектуалы могут читать ее вперед. Что я вижу – все то, что мы не смогли сделать для защиты наших людей в Сербской Краине, когда из Хорватии было изгнано свыше 200 тысяч человек, это была самая большая этническая чистка 1990-х годов, то, что мы не смогли тогда сделать, сделали вы сегодня. Чтобы защитить свою культуру, которая была под угрозой, защитить свою религию на территории, где она должна была исчезнуть", - заявил Кустурица в разговоре с агентством. Хорватский премьер Андрей Пленкович 5 августа 2022 года на годовщину военно-полицейской операции "Буря" 1995 года против республики Сербская Краина, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов, заявил, что она помогла дальнейшей мирной реинтеграции территорий. Он неоднократно предлагал поделиться хорватским опытом времен конфликта в бывшей Югославии с нынешними властями в Киеве. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html
https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html
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в мире, россия, сербия, хорватия, андрей пленкович, эмир кустурица, оон, нато
В мире, Россия, Сербия, Хорватия, Андрей Пленкович, Эмир Кустурица, ООН, НАТО
Кустурица: Россия в ходе СВО защитила свой народ и культуру от исчезновения

Кустурица: Россия защитила свой народ и культуру от исчезновения на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Россия в ходе СВО смогла защитить на ее территории свой народ, культуру и религию, чего не удалось Сербии с Республикой Сербская Краина в Хорватии, РФ продолжает борьбу, начатую силами НАТО в 1999 году, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
24 марта - годовщина начала бомбардировок НАТО 1999 года.
«
"Агрессия НАТО в Сербии стала первыми бомбардировками альянса в Европе, а сейчас практически идет война, которую Россия ведет с Украиной и НАТО. Вы во втором тайме матча, который начался в 1999 году", - сказал режиссер.
«
"История читается назад, политики и интеллектуалы могут читать ее вперед. Что я вижу – все то, что мы не смогли сделать для защиты наших людей в Сербской Краине, когда из Хорватии было изгнано свыше 200 тысяч человек, это была самая большая этническая чистка 1990-х годов, то, что мы не смогли тогда сделать, сделали вы сегодня. Чтобы защитить свою культуру, которая была под угрозой, защитить свою религию на территории, где она должна была исчезнуть", - заявил Кустурица в разговоре с агентством.
Хорватский премьер Андрей Пленкович 5 августа 2022 года на годовщину военно-полицейской операции "Буря" 1995 года против республики Сербская Краина, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов, заявил, что она помогла дальнейшей мирной реинтеграции территорий. Он неоднократно предлагал поделиться хорватским опытом времен конфликта в бывшей Югославии с нынешними властями в Киеве.
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Вчера, 14:29
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году
Вчера, 14:51
 
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