https://ria.ru/20240324/registratsiya-1935544645.html

У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России

У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России - РИА Новости, 24.03.2024

У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:02

2024-03-24T23:02

2024-03-24T23:14

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

крокус сити холл

москва

таджикистан

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Уроженец Таджикистана, имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске, она истекла", - заявил он через переводчика суду.Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

россия

москва

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, крокус, крокус сити холл, москва, таджикистан