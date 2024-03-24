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У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России - РИА Новости, 24.03.2024
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:02
2024-03-24T23:02
2024-03-24T23:14
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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крокус
крокус сити холл
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Уроженец Таджикистана, имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске, она истекла", - заявил он через переводчика суду.Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, крокус, крокус сити холл, москва, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл, Москва, Таджикистан
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России
Временная регистрация в России фигуранта дела о теракте Мирзоева истекла