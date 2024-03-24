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У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:02 24.03.2024 (обновлено: 23:14 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/registratsiya-1935544645.html
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России - РИА Новости, 24.03.2024
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:02
2024-03-24T23:14
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус
крокус сити холл
москва
таджикистан
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Уроженец Таджикистана, имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске, она истекла", - заявил он через переводчика суду.Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html
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происшествия, россия, крокус, крокус сити холл, москва, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл, Москва, Таджикистан
У фигуранта дела о теракте Мирзоева не было регистрации в России

Временная регистрация в России фигуранта дела о теракте Мирзоева истекла

© РИА НовостиОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Далерджон Мирзоев имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
«
"Уроженец Таджикистана, имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске, она истекла", - заявил он через переводчика суду.
Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Автомобиль скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Вчера, 16:01
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокусКрокус Сити ХоллМоскваТаджикистан
 
 
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