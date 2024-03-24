https://ria.ru/20240324/razbor-1935392256.html

Разбор завалов в "Крокусе" остановили до утра воскресенья

Разбор завалов в "Крокусе" остановили до утра воскресенья - РИА Новости, 24.03.2024

Разбор завалов в "Крокусе" остановили до утра воскресенья

работы по разбору завалов после теракта в "Крокус сити холле" приостановлены до утра из-за нехватки освещения, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:30

2024-03-24T00:30

2024-03-24T08:49

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

крокус

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. работы по разбору завалов после теракта в "Крокус сити холле" приостановлены до утра из-за нехватки освещения, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Рабочие сообщили корреспонденту агентства, что разбор завалов был приостановлен до утра воскресенья из-за нехватки освещения. Кроме того, как добавили рабочие, в полностью выгоревшем зрительном зале есть риск обрушения конструкций. В течении минувших суток основные работы проводились в зрительном зале, куда во время пожара обрушились металлоконструкции, из которых состояла кровля поврежденного здания - в связи с этим спасатели были вынуждены разбирать металлоконструкции с помощью газосварки, сообщил агентству один из рабочих.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935383810.html

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Приостановка разбора завалов в "Крокусе" ночью из-за нехватки освещения Разбор завалов в "Крокусе" остановили до утра из-за нехватки освещения. 2024-03-24T00:30 true PT0M12S

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), крокус, крокус сити холл