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В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина
В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина - РИА Новости, 24.03.2024
В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина
Экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, и пожарная машина столкнулись в городе Пятигорске Ставропольского края, пострадали четверо взрослых,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:29
2024-03-24T20:29
2024-03-24T20:29
происшествия
авто
ставропольский край
пятигорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, и пожарная машина столкнулись в городе Пятигорске Ставропольского края, пострадали четверо взрослых, сообщает госавтоинспекция по региону. "По предварительным данным, сегодня, 24 марта около 18 часов на проспекте Калинина (вблизи с пересечением с улицей Пастухова) произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС. В больницу с травмами доставлены оба водителя, пассажир автобуса (экскурсовод) и пассажир пожарной охраны, следовавшей на вызов", – информирует ведомство в Telegram-канале. Установлено, что автобус перевозил "детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион КМВ". "Дети в ДТП не пострадали, они сменным транспортом доставлены в гостиницу Пятигорска", – добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.
https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html
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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Пятигорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина
В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина, есть пострадавшие