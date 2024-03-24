https://ria.ru/20240324/pyatigorsk-1935524941.html

В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина

В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина - РИА Новости, 24.03.2024

В Пятигорске столкнулись автобус с детьми и пожарная машина

Экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, и пожарная машина столкнулись в городе Пятигорске Ставропольского края, пострадали четверо взрослых,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:29

2024-03-24T20:29

2024-03-24T20:29

происшествия

авто

ставропольский край

пятигорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, и пожарная машина столкнулись в городе Пятигорске Ставропольского края, пострадали четверо взрослых, сообщает госавтоинспекция по региону. "По предварительным данным, сегодня, 24 марта около 18 часов на проспекте Калинина (вблизи с пересечением с улицей Пастухова) произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС. В больницу с травмами доставлены оба водителя, пассажир автобуса (экскурсовод) и пассажир пожарной охраны, следовавшей на вызов", – информирует ведомство в Telegram-канале. Установлено, что автобус перевозил "детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион КМВ". "Дети в ДТП не пострадали, они сменным транспортом доставлены в гостиницу Пятигорска", – добавили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html

https://ria.ru/20240322/dtp-1934859275.html

ставропольский край

пятигорск

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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)