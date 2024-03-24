https://ria.ru/20240324/pvo-1935511660.html

Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire

Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire - РИА Новости, 24.03.2024

Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire

Силы ПВО сбили 22 снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:40

2024-03-24T18:40

2024-03-24T19:01

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили 22 снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщило Минобороны.Уточняется, что Киев пытался осуществить террористическую атаку около 17:50 мск."Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — подчеркнули в ведомстве.Незадолго до этого в регионе объявили ракетную опасность. ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.На территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

белгородская область

россия

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2024

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белгородская область, россия