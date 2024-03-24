https://ria.ru/20240324/putin-1935502672.html

Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе"

Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе"

Владимир Путин в церкви на территории резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:42

2024-03-24T17:42

2024-03-24T18:03

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

дмитрий песков

крокус сити холл

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

брянская область

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин в церкви на территории резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, из них трое — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, пострадали 180 человек.Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html

https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935487962.html

красногорск

московская область (подмосковье)

брянская область

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Кадры из церкви, где Путин поставил свечку за упокой погибших в "Крокусе" Кадры из церкви, где Путин поставил свечку за упокой погибших в "Крокусе" 2024-03-24T17:42 true PT0M48S

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Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, крокус сити холл, происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), брянская область, маргарита симоньян