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Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024
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14:51 24.03.2024 (обновлено: 16:48 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html
Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году
Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024
Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас сложно говорить о том, смог бы он не допустить атаки на Югославию в 1999 году, если бы тогда возглавлял Россию. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:51
2024-03-24T16:48
югославия
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас сложно говорить о том, смог бы он не допустить атаки на Югославию в 1999 году, если бы тогда возглавлял Россию. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России. "Понимаете, дело в чем, дело в том, что там все-таки в Югославии была другая ситуация. Там страна находилась в состоянии внутреннего тяжелого конфликта. Поэтому сейчас об этом сложно говорить. И мне кажется, что большого смысла-то не имеет, Александр же опытный политик, я думаю, он со мной согласится, это уже прошло. Во всяком случае, если бы у нас был единый союзник, мы бы выстраивали конечно с ним отношения, как это было бы в интересах нашей страны, в интересах нашего союзника. Если бы у нас были какие-то обязательства в отношениях, то конечно бы мы эти обязательства выполняли. Тогда между Россией и Югославией этих отношений не было", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия 1", комментируя предположение Вучича.
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югославия, владимир путин, россия, сербия
Югославия, Владимир Путин, Россия, Сербия
Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году

Путин заявил, что сложно говорить, смог бы он не допустить атаки на Югославию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас сложно говорить о том, смог бы он не допустить атаки на Югославию в 1999 году, если бы тогда возглавлял Россию.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России.
"Понимаете, дело в чем, дело в том, что там все-таки в Югославии была другая ситуация. Там страна находилась в состоянии внутреннего тяжелого конфликта. Поэтому сейчас об этом сложно говорить. И мне кажется, что большого смысла-то не имеет, Александр же опытный политик, я думаю, он со мной согласится, это уже прошло. Во всяком случае, если бы у нас был единый союзник, мы бы выстраивали конечно с ним отношения, как это было бы в интересах нашей страны, в интересах нашего союзника. Если бы у нас были какие-то обязательства в отношениях, то конечно бы мы эти обязательства выполняли. Тогда между Россией и Югославией этих отношений не было", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия 1", комментируя предположение Вучича.
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