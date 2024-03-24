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Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
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14:22 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/putin-1935470201.html
Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин
Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин
Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:22
2024-03-24T14:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1" в годовщину событий в Югославии. Говоря о выводах, которые можно было бы сделать из поведения Запада и его роли в тех событиях, он отметил, что "западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу". "Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах. Мы должны это учитывать и действовать, безусловно, исходя из наших интересов, но иметь в виду, что они любую ситуацию будут стараться повернуть так, как им выгодно. А мы должны делать так, чтобы это соответствовало интересам России", - заявил Путин. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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в мире, россия, сербия, югославия, андрей кондрашов, владимир путин, нато, оон
В мире, Россия, Сербия, Югославия, Андрей Кондрашов, Владимир Путин, НАТО, ООН
Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин

Путин: Запад все разворачивает в своих интересах, Россия должна это учитывать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1" в годовщину событий в Югославии.
Говоря о выводах, которые можно было бы сделать из поведения Запада и его роли в тех событиях, он отметил, что "западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу".
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"Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах. Мы должны это учитывать и действовать, безусловно, исходя из наших интересов, но иметь в виду, что они любую ситуацию будут стараться повернуть так, как им выгодно. А мы должны делать так, чтобы это соответствовало интересам России", - заявил Путин.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
 
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