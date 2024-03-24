https://ria.ru/20240324/putin-1935470201.html

Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин

Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024

Запад все разворачивает в своих интересах, заявил Путин

Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:22

2024-03-24T14:22

2024-03-24T14:22

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1" в годовщину событий в Югославии. Говоря о выводах, которые можно было бы сделать из поведения Запада и его роли в тех событиях, он отметил, что "западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу". "Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах. Мы должны это учитывать и действовать, безусловно, исходя из наших интересов, но иметь в виду, что они любую ситуацию будут стараться повернуть так, как им выгодно. А мы должны делать так, чтобы это соответствовало интересам России", - заявил Путин. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, югославия, андрей кондрашов, владимир путин, нато, оон